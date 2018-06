Mekka (AFP) Mehr als eine Million Muslime aus aller Welt haben sich in Mina nahe der saudiarabischen Stadt Mekka zum Beginn der diesjährigen islamischen Pilgerfahrt Hadsch versammelt. Die saudiarabischen Behörden gaben am Donnerstag die Zahl der ausländischen Pilger mit 1,4 Millionen an, hinzukommen hunderttausende saudiarabische Pilger. Bei der Anreise der Menschenmassen nach Mina gab es demnach keine Zwischenfälle.

