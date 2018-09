Donezk (AFP) Beim Beschuss der Rebellenhochburg Donezk in der Ostukraine ist nach Angaben von Rettungskräften am Donnerstag ein Schweizer Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) getötet worden. Reporter der Nachrichtenagentur AFP sahen den Toten mit dem Gesicht zur Erde vor dem IKRK-Gebäude im Zentrum der Großstadt. Das IKRK bestätigte von seinem Sitz in Genf aus über den Twitter-Kurznachrichtendienst, dass es in seinem Büro in Donezk einen "tragischen Vorfall" gegeben habe.

