Madrid (AFP) Die Regionalregierung der Kanaren hat ein Referendum über die geplante Erkundung von Erdölvorkommen vor Fuerteventura und Lanzarote angesetzt. Die Abstimmung finde am 23. November statt, kündigte Regionalpräsident Paulino Rivero am Donnerstag an. Die Frage werde lauten: "Sollten die Kanaren ihre Umwelt- und Tourismuspolitik für die Erkundung von Gas- oder Erdölvorkommen ändern?"

