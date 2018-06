Istanbul (AFP) Das türkische Verfassungsgericht hat das vom Parlament im vorigen Monat verabschiedete Internetgesetz am Donnerstag teilweise aufgehoben. Die Bestimmung, wonach die staatliche Internetbehörde Websites ohne Gerichtsbeschluss sperren kann, erklärte die höchste juristische Instanz in der Türkei für unvereinbar mit der Verfassung. Gemäß dem Gesetz sollten Internetanbieter eine Weisung der Internetbehörde TIB zur Sperrung einer Website innerhalb von vier Stunden umsetzen. Erst dann musste sich die Behörde an ein Gericht wenden, um die Sperrung bestätigen lassen.

