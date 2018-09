Hongkong (AFP) Die Studentenführer in Hongkong haben das Gesprächsangebot von Verwaltungschef Leung Chun Ying angenommen. Es werde ein öffentliches Treffen mit der stellvertretenden Regierungschefin Carrie Lam organisiert, teilte die Studentenvereinigung am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) mit. Leung hatte wenige Stunden zuvor einen Rücktritt abgelehnt. Damit wies er eine Kernforderung der Demokratiebewegung zurück und ließ deren Ultimatum verstreichen. Gleichzeitig bot er den Demonstranten Gespräche an.

