Genf (AFP) Die Vereinten Nationen haben der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) "erschütternde Menschenrechtsverletzungen" im Irak vorgeworfen. Die Extremisten würden Gefangene enthaupten, Frauen entführen und vergewaltigen und auch Kinder sexueller und physischer Gewalt unterwerfen sowie als Kämpfer rekrutieren, heißt es in einem am Donnerstag vorgestellten gemeinsamen Bericht des UN-Menschenrechtsbeauftragten Seid Ra'ad Al Hussein und der UN-Mission im Irak. Aber auch die Regierungstruppen und ihre verbündeten Milizen würden Menschenrechte und das Kriegsrecht verletzen.

