Washington (AFP) Ein schwach ausgeprägter Geruchssinn bei älteren Menschen ist einer Studie zufolge ein starkes Anzeichen für den nahenden Tod. 39 Prozent der Studienteilnehmer im Alter von 57 bis 85 Jahren mit einem schlechten Geruchssinn seien binnen fünf Jahren verstorben, heißt es in einer am Mittwoch (Ortszeit) im US-Magazin "Plos One" veröffentlichten Studie. Demgegenüber verstarben im selben Zeitraum nur 19 Prozent der Teilnehmer mit mäßig gutem Geruchssinn und nur zehn Prozent der guten Riecher.

