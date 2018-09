Sydney (AFP) Die australische Regierung hat eine Beteiligung des Landes an Luftangriffen auf Kämpfer der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) im Irak beschlossen. Premierminister Tony Abbott sagte am Freitag, das Kabinett entspreche damit einer "Bitte der irakischen Regierung". Zudem habe die Ministerrunde beschlossen, australische Spezialeinsatzkräfte in den Irak zu entsenden. Sie sollten in dem Land "irakische Truppen ausbilden und anleiten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.