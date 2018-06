Istanbul (AFP) Im jahrelangen Verfahren der türkischen Justiz gegen die Soziologin Pinar Selek hat ein Gericht in Istanbul einen Haftbefehl gegen die 43-Jährige aufgehoben. Bereits am ersten Verhandlungstag eines neuen Prozesses gegen die Wissenschaftlerin hätten die Richter des Istanbuler Strafgerichts am Freitag die entsprechende Maßnahme angeordnet, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan. Das Verfahren selbst soll am 5. Dezember fortgesetzt werden.

