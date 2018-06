Brüssel (AFP) Nach den USA, Berlin, Rom und Paris hat auch die EU die neuen Siedlungspläne Israels im annektierten Ostteil von Jerusalem scharf kritisiert. Der diplomatische Dienst in Brüssel verurteilte am Freitag einen "neuen, sehr schädlichen Schritt", der an der israelischen Bereitschaft zu einer Verhandlungslösung mit den Palästinensern "zweifeln lässt". Die EU warnte Israel vor einer Beeinträchtigung der Beziehungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.