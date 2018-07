Berlin (dpa) - Salomon Kalou hat Hertha BSC zum zweiten Heimsieg geführt. In der ersten Partie des 7. Spieltages in der Fußball-Bundesliga steuerte er zwei Treffer zum 3:2 gegen den VfB Stuttgart bei. Die Berliner stehen damit auf dem 12. Tabellenplatz. Für Hertha traf außerdem Roy Beerens. Sein Teamkollege Sandro Wagner leistete sich ein Eigentor. Moritz Leitner hatte Stuttgart zunächst in der 5. Minute in Führung gebracht.

