Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 darf im Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) auf das Comeback von Torjäger Shinji Okazaki hoffen. Der japanische Nationalspieler hat seine Wadenverletzung auskuriert und nimmt wieder am Mannschaftstraining des ungeschlagenen Tabellenvierten teil.

"Es sieht gut aus. Ich glaube, er ist bereit", meinte der Mainzer Trainer Kasper Hjulmand am Freitag und sagte über Okazaki: "Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn er auf dem Platz ist." Der 28 Jahre alte Stürmer hatte wegen eines Blutergusses in der linken Wade zuletzt im Punktspiel gegen 1899 Hoffenheim (0:0) gefehlt.

Vor dem siebten Spieltag führte Okazaki die Torschützenliste der Eliteliga mit fünf Treffern an. Mit insgesamt 30 Toren ist der Ex-Stuttgarter der bislang abschlussstärkste Japaner in der Bundesliga-Historie.

Bangen müssen die Rheinhessen vor dem Spiel in Mönchengladbach zudem um die Einsätze von Johannes Geis, Jonas Hofmann und Devante Parker (alle Infekt). Der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Philipp Wollscheid nimmt nach seinem auskurierten Muskelfaserriss wieder am Mannschaftstraining teil. Dagegen fällt Kapitän und Abwehrchef Nikolce Noveski wegen eines Innenbandanrisses im linken Knie weiter aus.

Hjulmand hat großen Respekt vor dem ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenzweiten aus Gladbach (zwölf Zähler), den er als Vorbild betrachtet. "Sie sind schon etwas weiter in der Entwicklung als wir. Aber es ist so, als wenn man gegen viele eigene Ideen spielt", sagte der 42-jährige Däne, der seinen Trainer-Kollegen Lucien Favre lobte: "Er hat dort in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet." Vor allen Dingen die ständigen Tempowechsel des jungen Borussen-Teams würden ihn beeindrucken, gestand Hjulmand.

FSV-Manager Christian Heidel hatte früher sogar "einen Stammplatz auf dem Bökelberg" und war einst Fan der Gladbacher. "Das ist aber Schnee von vorgestern", betonte er. Angesprochen auf das bisherige Saisonfazit der in der Europa League und im DFB-Pokal bereits ausgeschiedenen Mainzer, sprach Heidel von einem Glas, "das halb voll" sei. "Aber wir verfallen auch nicht in grenzenlose Euphorie." Nach zwei Siegen und vier Unentschieden hat der selbsternannte Karnevalsverein derzeit zehn Punkte auf dem Konto.