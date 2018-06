Tokio (AFP) Sechs Tage nach dem Vulkanausbruch in Japan werden noch 16 Menschen vermisst. Die Behörden gingen davon aus, dass die Wanderer zum Zeitpunkt des Ausbruchs am Ontake unterwegs gewesen seien, sagte ein Vertreter der Präfektur Nagano am Freitag. Die Zahl der Toten hatten die Behörden zuletzt mit 47 angegeben, die Zahl der Vermissten war zu diesem Zeitpunkt aber unklar.

