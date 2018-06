Moskau (dpa) - Russland hat die ukrainische Armee für den Tod eines Rot-Kreuz-Mitarbeiters in Donezk verantwortlich gemacht. Das tödliche Projektil wurde laut Außenministerium aus Stellungen des Militärs abgefeuert. Dagegen gab die Ukraine den prorussischen Aufständischen die Schuld am Tod des Schweizers. Der 38-Jährige war am gestern Abend ums Leben gekommen, als eine Granate das dortige Büro des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz traf. Die Organisation zeigte sich "zutiefst schockiert über den tragischen Verlust".

