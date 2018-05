Tel Aviv (dpa) - Wegen des anstehenden Jom-Kippur-Festes, dem höchsten jüdischen Feiertag, hat Israel das Westjordanland in der Nacht abgeriegelt.

Auf Befehl des Verteidigungsministers Mosche Jaalon dürften Palästinenser bis Samstagnacht nur bei besonderen humanitären Notlagen nach Israel einreisen, berichtete die Zeitung "Haaretz".

In Jerusalem seien wegen Sicherheitsbedenken vier Mal so viele Polizisten im Einsatz wie gewöhnlich an Jom Kippur, schrieb "Haaretz" weiter. In den vergangenen Wochen war es dort zu Krawallen gekommen. Auch fällt Jom Kippur in diesem Jahr mit dem muslimischen Opferfest zusammen. Auf dem Tempelberg werden besonders viele Gläubige erwartet.

Nach dem jüdischen Kalender beginnt Jom Kippur in diesem Jahr am Freitagabend und endet am Samstagabend. An diesem Tag verzichten gläubige Juden auf Nahrung, Wasser und Körperpflege und erhoffen sich eine Vergebung ihrer Sünden.

Bereits am Freitag wird wegen des Feiertages schrittweise der öffentliche Verkehr eingestellt. Fernsehen und Radio stoppen an Jom Kippur ihre Berichterstattung. Nur im Fall einer Bedrohung wird gesendet. Vor 41 Jahren war Israel an Jom Kippur von Angriffen ägyptischer und syrischer Streitkräfte überrascht worden.

Geschäfte, Kinos und Restaurants bleiben ebenso wie Flughäfen geschlossen. Auch der Autoverkehr kommt beinahe vollständig zum Erliegen.

