Köln (SID) - Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber (Kiel) hat nach ihrem Achtelfinal-Aus in Peking das WTA-Saisonfinale (20. bis 26. Oktober) in Singapur verpasst. Wimbledon-Finalistin Eugenie Bouchard (Kanada), Agnieszka Radwanska (Polen), US-Open-Finalistin Caroline Wozniacki (Dänemark) und die frühere Weltranglistenerste Ana Ivanovic (Serbien) sicherten sich die letzten vier Startplätze in Singapur.

"Ich kann nicht sagen, dass ich nicht traurig und enttäuscht bin", schrieb Kerber, in der relevanten Rangliste "Road to Singapore" ab Montag die Nummer zehn, bei Facebook.

Zuvor hatten sich bereits Serena Williams (USA), Maria Scharapowa (Russland), Simona Halep (Rumänien) und Petra Kvitova (Tschechien) für das Finale der acht besten Spielerinnen des Jahres qualifiziert.