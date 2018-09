Peking (SID) - Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal ist beim ATP-Turnier in Peking überraschend im Viertelfinale an Qualifikant Martin Klizan gescheitert. Bei seiner ersten Turnierteilnahme seit Wimbledon Ende Juni unterlag Nadal als Nummer zwei der Setzliste dem Weltranglisten-56. aus der Slowakei mit 7:6 (9:7), 4:6, 3:6.

Wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk hatte Nadal fast die komplette Hartplatz-Saison verpasst. In seinem Turnierplan stehen unter anderem noch die Masters-Turniere in Shanghai (5. bis 12. Oktober) und Paris-Bercy (27. Oktober bis 2. November) sowie das Saisonfinale in London (9. bis 16. November).