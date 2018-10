Kiew (AFP) Nach dem Tod eines Mitarbeiters des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in der Ukraine hat die Regierung in Kiew die prorussischen Separatisten verantwortlich gemacht. "Dieser terroristische Akt kann in keiner Weise gerechtfertigt werden", hieß es am Freitag vom ukrainischen Außenministerium. Kiew bezeichnet die prorussischen Separatisten in der Ostukraine als "Terroristen". Der Vorfall diene dazu, Vertreter internationaler Organisationen "einzuschüchtern".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.