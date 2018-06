Washington (AFP) Ebola-Verdacht in Washington: Ein Mann ist mit typischen Symptomen des Virus in ein Krankenhaus in der US-Hauptstadt eingeliefert worden. Der Patient habe sich kürzlich im westafrikanischen Nigeria aufgehalten, sagte eine Sprecherin des Howard University Hospital am Freitag. Der Mann liege auf der Isolierstation, sein Zustand sei stabil. Zu den Ebola-Symptomen zählen unter anderem Fieber, Muskelschmerzen und Übelkeit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.