Hamburg (AFP) Nach fünfwöchiger Behandlung im Hamburger Universitätsklinikum UKE ist ein Ebola-Patient aus Westafrika geheilt wieder entlassen worden. Wie die Klinik am Samstag mitteilte, kann der Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nun in seine Heimat zurückkehren. "Es geht ihm gut und er ist schon seit vielen Tagen nicht mehr infektiös", hieß es in der Erklärung. Der Mann war für die WHO als Arzt tätig. Er stammt nach Angaben der Organisation aus dem Senegal und hatte sich in Sierra Leone mit Ebola angesteckt.

