Dakar (dpa) - Die Ebola-Luftbrücke der Bundeswehr steht. Eine Transall-Maschine brachte fünf Tonnen Hilfsgüter aus Dakar im Senegal in die liberianische Hauptstadt Monrovia, darunter unter anderem Schutzanzüge. Das sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur dpa. Seit wenigen Tagen sind zwei Transall-Maschinen in Dakar für die Luftbrücke stationiert, an der auch die USA und Frankreich beteiligt sind. Die Bundeswehr will auch freiwillige Helfer ins Ebola-Gebiet schicken.

