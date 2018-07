St Andrews (SID) - Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer hat bei der Alfred Dunhill Links Championship im schottischen St. Andrews die Qualifikation für die Schlussrunde am Sonntag klar verpasst. Zwar blieb der 29-Jährige aus Mettmann auf dem Par-72-Kurs mit einer 71 am dritten Tag erstmals im Turnierverlauf unter dem Platzstandard, mit insgesamt 217 Schlägen lag der frühere Weltranglistenerste aber fünf Schläge über der Cut-Marke.

Bester Deutscher in St. Andrews ist Marcel Siem. Bei seinem Comeback nach dreiwöchiger Verletzungspause zeigte der Ratinger am Samstag mit einer 68er-Runde seine beste Leistung und geht von Postion 19 (208 Schläge) in den Schlusstag. Ebenfalls am Sonntag noch dabei ist der Düsseldorfer Maximilian Kieffer, der dank einer 70 das Klubhaus auf Rang 58 (212 Schläge) erreichte. Wie Kaymer ausgeschieden ist dagegen Moritz Lampert (St. Leon-Rot) mit 216 Schlägen.

Die Führung übernahm der Engländer Oliver Wilson mit 201 Schlägen. Aussichtsreich im Rennen um den Sieg ist auch der Weltranglistenerste Rory McIlroy. Der Nordire weist dank einer 64er-Runde nur noch drei Schläge Rückstand auf den Spitzenreiter auf.

Das mit 3,94 Millionen Euro dotierte Turnier im berühmten Royal and Ancient Golf Club zeichnet sich durch seinen ungewöhnlichen Modus aus: An den ersten drei Tagen wurde auf drei verschiedenen Plätzen (Old Course, Kingsbarns Golf Links, Carnoustie) gespielt. Am Sonntag kämpfen dann die verbliebenen 72 Starter auf dem Old Course um den mit 625.000 Euro dotierten Turniersieg.