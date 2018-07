Essen/Mülheim (dpa) - Nach den Butterpreisen geraten auch die Käsepreise in Deutschland ins Rutschen. Deutschlands Discount-Marktführer Aldi senkte heute die Preise für zahlreiche Produkte wie Käseaufschnitt, Frischkäse und Schmelzkäse um teilweise mehr als 13 Prozent. Auch bei Sahneprodukten setzte das Unternehmen den Rotstift an. Aldi gebe damit sinkende Rohstoffpreise an die Kunden weiter, hieß es. Die Aldi-Preissenkung dürfte Auswirkungen auf den gesamten Handel haben.

