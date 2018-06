Bagdad (AFP) Irakische Truppen, sunnitische Stammeskämpfer und schiitische Milizen haben nach eigenen Angaben die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) weitgehend aus einer Stadt nördlich von Bagdad zurückgedrängt. Die Armee gab am Freitag an, alle IS-Kämpfer seien aus Dhuluijah etwa 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt vertrieben worden. Kämpfer vor Ort äußerten sich jedoch vorsichtiger. Sie gaben an, in ein Stadtviertel seien das Militär und seine Verbündeten noch nicht vorgedrungen.

