Berlin (dpa) - Deutschland will sein Engagement im Kampf gegen die Terrormiliz IS im Irak deutlich ausweiten. Geprüft wird unter anderem der Aufbau eines militärischen Ausbildungszentrums in der nordirakischen Kurden-Hauptstadt Erbil, die Beteiligung am Training der von Bagdad geführten irakischen Streitkräfte und die Entsendung zusätzlicher Bundeswehr-Offiziere in Führungsstäbe. Das erfuhr die dpa aus einer Unterrichtung der Obleute des Verteidigungsausschusses durch Ministerin Ursula von der Leyen. Die Bundeswehr liefert bereits jetzt Waffen an die kurdischen Peschmerga-Streitkräfte.

