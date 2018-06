London (dpa) - Die Terrormiliz Islamischer Staat hat eine weitere westliche Geisel hingerichtet. Die Dschihad-Beobachtungsplattform Site berichtete über ein Internetvideo, das die Enthauptung des Briten Alan Henning zeigen soll. Zugleich drohten die Extremisten darin mit der Ermordung eines US-Bürgers, der sich in ihren Händen befindet. Eine Sprecherin des US-Außenministerium sagte, momentan gebe es keinen Grund, an der Echtheit des Videos zu zweifeln. Der britische Premierminister David Cameron kündigte an, Großbritannien werde alles tun, um die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen.

