Seoul (AFP) Drei ranghohe Mitglieder der nordkoreanischen Führung wollen offenbar am Samstag nach Südkorea reisen. Geplant sei ein Besuch der Abschlussfeier der Asienspiele in der Stadt Incheon, teilte das Wiedervereinigungsministerium mit. Erwartet werden demnach der Leiter des Politbüros der Armee, Hwang Pyong So, der als Nummer zwei des Landes nach Staatschef Kim Jong Un gilt, sowie sein Vorgänger Choe Ryong Hae und der ranghohe Beamte Kim Yang Gon. Geplant sei auch ein Gespräch mit Wiedervereinigungsminister Ryoo Kihl Jae.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.