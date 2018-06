Mina (AFP) Zwei Millionen Muslime haben zum Abschluss der diesjährigen Pilgerfahrt nach Mekka an der rituellen Steinigung des Teufels teilgenommen. Bei dem Ritual in Mina, rund fünf Kilometer östlich der Großen Moschee von Mekka, werfen die Pilger Kieselsteine auf eine Mauer in Erinnerung an Abraham. Dieser hatte laut der Überlieferung drei Mal den Teufel mit Steinen vertrieben, als dieser ihn davon abbringen wollte, seinen Sohn wie von Gott befohlen zu opfern. Letztlich opferte Abraham laut der Überlieferung auf Geheiß Gottes statt seines Sohnes ein Schaf.

