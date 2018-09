Khartum (AFP) Ein Gericht im Sudan hat nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten eine zwischen einem fünfjährigen Mädchen und einem etwa 40 Jahre älteren Mann geschlossene Ehe annulliert. Wie die Frauen- und Kinderrechtsorganisation Sima am Freitag mitteilte, fiel die Entscheidung am Vortag in der Stadt Omdurman, die unmittelbar an die Hauptstadt Khartum grenzt. Den Angaben zufolge war die Ehe vor rund drei Jahren geschlossen worden. Das Mädchen sei inzwischen acht Jahre alt.

