Johannesburg (AFP) Tausende Menschen sind am Samstag in 17 Städten Südafrikas auf die Straße gegangen, um weltweite Maßnahmen gegen die illegale Jagd auf Elefanten und Nashörner zu fordern. Nach Angaben der Organisatoren warfen die Demonstranten derWeltweit internationalen Politik "fehlenden Mut und Willen" vor, die Tiere durch schärfere Gesetze vor Wilderern zu schützen. Am Pranger standen vor allem 19 Länder wie etwa China, Kenia und Angola, die auch vom Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) wegen unzulänglicher Maßnahmen gegen den Elfenbeinhandel gerügt werden.

