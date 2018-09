Taipeh (AFP) In Taiwan ist Gesundheitsminister Chiu Wen Ta nach einem Lebensmittelskandal um verunreinigtes Schweinefett zurückgetreten. Regierungschef Jiang Yi Huah nahm das Rücktrittangebot am Freitagabend an, wie die Regierung in Taipeh mitteilte. Zuvor hatten Ermittler Chang Chia Juch, den Chef des Lebensmittelunternehmens Chang Guann Co., wegen Betrugs und Verstoßes gegen die Lebensmittelsicherheit in 235 Fällen angeklagt. Seine Firma soll 243 Tonnen gebrauchten Fetts aus Großküchen und Gerbereien aufbereitet und mit frischem Fett vermengt haben.

