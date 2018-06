Lemberg (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat sich dafür ausgesprochen, künftig an den Schulen Englisch statt Russisch als erste Fremdsprache zu unterrichten. "Englisch sollte die zweite Sprache werden, die an Schulen gelehrt wird", sagte Poroschenko am Freitag bei einem Besuch in der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg), wo die Bevölkerung überwiegend Ukrainisch spricht und eine Annäherung an die Europäische Union unterstützt. Die Äußerungen dürften bei der russischsprachigen Bevölkerung auf Unmut stoßen, die sich ohnehin durch die prowestliche Regierung Poroschenkos benachteiligt sieht.

