Kiew (AFP) Die Ukraine will nach eigenen Angaben verstärkt Gas aus Norwegen kaufen. Es sei ein Vertrag mit dem norwegischen Konzern Statoil geschlossen worden, wurde am Freitag offiziell mitgeteilt. Über den Umfang der Lieferungen und vereinbarte Preise machten beide Seiten keine Angaben. Der ukrainische Versorgungskonzern Naftogaz bezeichnete den Vertrag als "Durchbruch" auf dem Weg, die Ukraine an den Energiemarkt der Europäischen Union anzuschließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.