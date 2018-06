Riga (dpa) - In Lettland haben am Morgen die Parlamentswahlen begonnen. Rund 1,5 Millionen Wahlberechtigte entscheiden in dem baltischen Land über die 100 Sitze im Parlament in Riga. Zur Wahl treten 13 Parteien und Bündnisse an. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Sonntag erwartet. Dabei dürfte keine Partei die absolute Mehrheit erzielen. In Umfragen liegen entweder der Einheitsblock von Ministerpräsidentin Laimdota Straujuma oder die oppositionelle Partei Harmonie vorn. Harmonie hat vor allem unter der starken russischen Minderheit viele Anhänger.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.