Paris (AFP) Deutsche und französische Drohnen sollen nach den Worten des französischen Verteidigungsministers Jean-Yves Le Drian bereits in Kürze zur Überwachung der Waffenruhe in der Ostukraine zum Einsatz kommen. Die unbemannten Drohnen würden schon "in den nächsten Tagen" ins Einsatzgebiet geschickt, sagte Le Drian am Sonntag im Gespräch mit den Sendern RTL und LCI sowie der Zeitung "Le Figaro".

