Köln (SID) - Footballer Björn Werner und seine Indianapolis Colts haben am fünften Spieltag der US-Profiliga NFL den dritten Sieg in Serie gefeiert. Der Super-Bowl-Gewinner von 2007 gewann 20:13 gegen gegen die Baltimore Ravens. Das Team um Spielmacher Andrew Luck war mit zwei Niederlagen in die neue Saison gestartet. Werner (24), dem ein Quarterback-Sack gelang, stand bei den Colts erneut in der Startformation.

Die New Orleans Saints mit dem deutschen Rookie Kasim Edebali feierten dank einer couragierten Aufholjagd im letzten Viertel endlich den zweiten Saisonerfolg. Gegen die Tampa Bay Buccaneers gewann das Team um Quarterback Drew Brees mit 37:31 nach Verlängerung. Anfang des letzten Durchgangs hatten die Gastgeber noch mit 20:31 zurückgelegen.

Ebenfalls über einen Sieg jubeln durfte Markus Kuhn mit den New York Giants. Die Mannschaft um Star-Quarterback Eli Manning, der zwei Touchdown-Pässe warf, gewann gegen die Atlanta Falcons mit 30:20. Für die Giants war es der dritte Saisonerfolg im fünften Spiel.