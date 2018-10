Rom (SID) - Andrea de Cesaris, langjähriger Formel-1-Pilot und früherer Teamkollege von Michael Schumacher, ist am Sonntag bei einem Motorrad-Unfall ums Leben gekommen. Der 55 Jahre alte Italiener verunglückte in Bufalotta in der Nähe von Rom, als er auf einer mehrspurigen Umgehungsstraße mit seiner Suzuki gegen eine Leitplanke prallte. De Cesaris war nach offiziellen Angaben sofort tot.

Der gebürtige Römer bestritt von 1980 bis 1994 für mehrere Teams insgesamt 208 Rennen in der Königsklasse des Motorsports, gewann allerdings keines davon. 1991 war er der erste Teamkollege von Rekordweltmeister Schumacher, als der Kerpener bei seinem einzigen Rennen für Jordan beim Großen Preis von Belgien debütierte. In seiner letzten Saison war de Cesaris bei Sauber Teamkollege des Mönchengladbachers Heinz-Harald Frentzen. Seine besten Ergebnisse waren 1983 zweite Plätze bei den Rennen in Südafrika und Deutschland.