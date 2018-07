Rom (SID) - Weltmeister Sebastian Vettel wird nach Informationen italienischer Medien bei Ferrari einen Dreijahresvertrag mit Option auf zwei weitere Jahre unterschreiben. Das berichtet die römische Tageszeitung La Repubblica am Sonntag. 20 Millionen Euro soll der Heppenheimer demnach pro Saison kassieren, vorgesehen seien auch Boni für Siege und WM-Titel.

Seit Ende August seien die Verhandlungen zwischen Vettel und Ferrari bereits im Gange. Sie sollen von Fiat-Chef Sergio Marchionne persönlich geführt worden sein. Marchionne ersetzt ab dem 13. Oktober den zurückgetretenen Ferrari-Präsidenten Luca Cordero di Montezemolo.

Schon der im April gefeuerte Teammanager Stefano Domenicali habe laut Repubblica vor Jahresfrist Kontakt zu Vettel aufgenommen, sei aber am Widerstand von Fernando Alonso gescheitert. Vettel hatte am Samstag in Suzuka die Trennung von Red Bull zum Saisonende bestätigt, seine Zukunft aber zunächst offen gelassen.