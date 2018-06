Köln (SID) - Der neue DFB-Sportdirektor Hansi Flick wird offenbar am Montag auf der Tagung der Bundesliga-Trainer im Borussia-Park in Mönchengladbach seine Konzepte vorstellen. Veranstalter ist der Bund Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL). Das berichtet Sport Bild Plus.

Dem langjährigen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw liegt vor allem die Kommunikation zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und den Klubs am Herzen. Deshalb sollen die Junioren-Nationaltrainer des DFB und deren Manager Joti Chatzialexiou regelmäßig die Vereine besuchen. Flick selbst traf sich schon mit den Verantwortlichen von Schalke 04 und Bayer Leverkusen.