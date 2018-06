Schwabach (SID) - Die deutschen U16-Fußball-Junioren haben unter dem neuen DFB-Trainer Meikel Schönweitz den dritten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Im Rahmen eines Lehrgangs mit zwei Länderspielen gegen Österreich gelang der deutschen Auswahl der zweite Erfolg gegen den Nachbarn mit 3:2 (2:2).

Dabei lag das deutsche Team in Schwabach bereits 0:2 in Rückstand. Schon am Donnerstag hatten die Junioren ein souveränes 4:0 gefeiert.