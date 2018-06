Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg ist mit dem dritten Heimsieg in Serie in die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga vorgerückt. Die Niedersachsen kamen am Nachmittag zu einem 1:0 gegen den FC Augsburg und kletterten mit nun elf Punkten auf den sechsten Tabellenplatz. Das Siegtor erzielte der brasilianische Verteidiger Naldo in der 58. Minute. Die Augsburger belegen mit neun Zählern den zehnten Tabellenplatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.