Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Oktober 2014:

40. Kalenderwoche

278. Tag des Jahres

Noch 87 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Anna, Attila, Meinolf, Placidus

HISTORISCHE DATEN

2013 - Der in Syrien festgehaltene deutsche Journalist Armin Wertz kommt frei. Er war Anfang Mai in der Stadt Aleppo, wo er über den Bürgerkrieg berichten wollte, in Polizeihaft genommen worden.

2012 - Grundschüler vor allem in den südlichen Bundesländern bringen die besten Leistungen. Das ist die Bilanz des ersten nationalen Bundesländer-Leistungsvergleichs der Kultusministerkonferenz.

2009 - Eine Woche nach der verlorenen Bundestagswahl stellt die SPD-Spitze die Weichen für einen personellen Neuanfang und nominiert den bisherigen Umweltminister Sigmar Gabriel offiziell als neuen Parteivorsitzenden.

1999 - In London stoßen ein Intercity und ein Schnellzug zusammen. Mindestens 31 Menschen sterben und 245 werden verletzt.

1989 - In der Bundesrepublik findet der erste "Lange Donnerstag" des Einzelhandels statt. Eine Reihe von Geschäften bleibt bis 20.30 Uhr geöffnet.

1969 - Der britische Fernsehsender BBC strahlt die erste Episode von "Monty Python's Flying Circus" aus.

1964 - 57 Männern, Frauen und Kindern aus Ost-Berlin gelingt durch einen etwa 150 Meter langen Tunnel die Flucht in den Westteil der Stadt.

1789 - Mehrere tausend Frauen ziehen aus Paris nach Versailles und verlangen von König Ludwig XVI. eine bessere Lebensmittelversorgung.

AUCH DAS NOCH

1994 - dpa meldet: Mit 84 Apfelsorten auf einem Baum kommt Gärtnermeister Herwig Patzelt aus Memmelsdorf bei Bamberg ins Guinness-Buch der Rekorde.

GEBURTSTAGE

1975 - Kate Winslet (39), britische Schauspielerin ("Der Vorleser")

1963 - Charlotte Link (51), deutsche Schriftstellerin ("Die Rosenzüchterin")

1951 - Bob Geldof (63), irischer Musiker, Initiator der Live-Aid-Konzerte

1949 - Peter Ackroyd (65), britischer Schriftsteller ("Wie es uns gefällt")

1939 - A. R. Penck (75), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer

TODESTAGE

2011 - Steve Jobs, amerikanischer Unternehmer ("Apple"), geb. 1955

2007 - Walter Kempowski, deutscher Schriftsteller ("Das Echolot"), geb. 1929