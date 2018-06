Berlin (dpa) - Markus Lanz ist mit "Wetten, dass..?" auf Abschiedstour. Den ersten Stopp legte er am Abend in Erfurt ein. Mit Megan Fox, Will Arnett, Bryan Adams und Diane Keaton saßen auch einige internationale Stars auf der Show-Couch. Weiterer Höhepunkt: Das Comeback von Tokio Hotel mit dem neuen Album "Kings of Suburbia". Die ZDF-Show wird unter anderem eingestellt, weil immer weniger Leute sie sehen wollen. Im November wird "Wetten, dass..?" aus Graz senden, im Dezember aus Nürnberg - dann ist nach mehr als 33 Jahren Schluss.

