Mexiko-Stadt (AFP) Nach dem schweren Hurrikan an der mexikanischen Westküste vor einem Monat wird die Region erneut von einem Tropensturm bedroht. Der Hurrikan "Simon" legte am Samstag an Kraft zu und wurde mit Windgeschwindigkeiten von 215 Stundenkilometern als Kategorie-Vier-Hurrikan auf der fünf Stufen zählenden Skala eingestuft, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte. Es ist bereits der sechste Sturm dieser Kategorie im Ostpazifik in dieser Saison.

