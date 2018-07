Berlin (dpa) - Die Opposition hat die Pläne von Arbeitsministerin Andrea Nahles zur Vereinfachung von Hartz IV als unzureichend abgelehnt. Die geplante Hartz-IV-Reform gehe nicht weit genug, sagten die Sozialexperten von Linken und Grünen im Bundestag, Sabine Zimmermann und Wolfgang Strengmann-Kuhn. Die CSU stemmt sich gegen Erleichterungen bei Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher. Nahles will Unter-25-Jährige künftig nicht mehr strenger behandeln als Ältere. Das Vorhaben ist in dieser Woche Thema im Bundestag und möglicherweise im Koalitionsausschuss von Union und SPD am Dienstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.