Peking (SID) - French-Open-Gewinnerin Maria Scharapowa hat sich mit ihrem Turniersieg bei den China Open in Peking auf Platz zwei der Weltrangliste verbessert. Im Finale setzte sich die 27-jährige Russin mit 6:4, 2:6, 6:3 gegen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien durch, die mit einem Erfolg ihrerseits die Nummer zwei der Welt zurückerobert hätte.

Scharapowa nahm in Peking ihre vierte Trophäe in diesem Jahr nach ihren Erfolgen in Stuttgart, Madrid und Paris in Empfang. Kvitova hatte zuletzt in der Vorwoche das Turnier in Wuhan gewonnen.