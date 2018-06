Kabul (AFP) Ein aus Afghanistan ausgewiesener US-Reporter darf wieder in das Land zurückkehren. Präsident Aschraf Ghani teilte am Sonntag über Twitter mit, dass er den Generalstaatsanwalt aufgefordert habe, die Strafe gegen den "New York Times"-Reporter Matthew Rosenberg aufzuheben. "Wir achten die Pressefreiheit", schrieb Ghani.

