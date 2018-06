Rio de Janeiro (dpa) - In Brasilien haben die allermeisten Wahllokale für die Präsidentschaftswahl geschlossen. Die ersten Prognosen werden vermutlich um Mitternacht deutscher Zeit veröffentlicht. Im Fernsehen liefen zunächst Prognosen für die Gouverneurswahl in den Bundesstaaten, die parallel stattfand. Nach Umfragen kann Staatspräsidentin Dilma Rousseff zwar mit einer klaren Mehrheit rechnen, muss aber höchstwahrscheinlich in drei Wochen in die Stichwahl.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.