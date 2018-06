Rio de Janeiro (AFP) Das Rennen um die brasilianische Präsidentschaft wird erst in drei Wochen in einem Duell von Amtsinhaberin Dilma Rousseff gegen den Wirtschaftskandidaten Aécio Neves entschieden. Aus der ersten Runde ging Rousseff am Sonntag nach Auszählung von fast allen Bezirken mit rund 42 Prozent als Siegerin hervor, der sozialdemokratische Ex-Gouverneur Neves landete mit überraschend starken 34 Prozent auf Platz zwei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.