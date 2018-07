Gütersloh (AFP) Der kriselnde Verlag Gruner + Jahr (G+J) mit seinen Zeitschriften wie "Stern" und "Brigitte" gehört künftig komplett zu Bertelsmann. Der Medienkonzern kaufe den von der Jahr Holding gehaltenen Anteil von 25,1 Prozent und übernehme den Hamburger Verlag damit vollständig, teilten die beiden Unternehmen am Montag in Gütersloh und Hamburg mit. Der neue Eigentümer ist seit 1969 an G+J beteiligt.

